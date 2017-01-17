روحاني: محادثات الأستانة بداية لخطوات جديدة في طريق حل الأزمة في سورية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المحادثات المقرر عقدها في العاصمة الكازاخية الأستانة الأسبوع القادم بشأن الأزمة في سورية تمثل بداية لخطوات جديدة في طريق حل الازمة.

ورأى روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم أن هذه المحادثات المقبلة على خلاف ما سبقها من محادثات ستكون بين الحكومة السورية والمجموعات الموجودة على الأرض والتي وقعت اتفاق وقف الاعمال القتالية وقبلت به ولذلك يمكن أن تكون “جادة وحقيقية”.

وأشار الرئيس الايراني إلى أن بلاده إلى جانب روسيا وتركيا “بذلوا مساعي جادة من أجل التحضير لهذه المحادثات الذي تقوم أسسها على محادثات سورية سورية”.

ولفت روحاني إلى أن هناك بعض الدول كان لها فعالية مدمرة وداعمة للإرهاب ولن تحضر إلى الأستانة، مبيناً أنه من الضروري الآن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ومن ثم القيام بالخطوات التالية.

وقال روحاني.. /ما تريده إيران هو استمرار اتفاق وقف الاعمال القتالية واستمرار المحادثات والمساعدة على إنجاحها بحيث يمكن في المراحل الاخرى مكافحة الإرهاب كـ “داعش” و”جبهة النصرة” والفصائل التي تنطوي تحتهما/.

وأوضح روحاني أن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل اليه ويستثني تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين يمثل بحد ذاته خطوة إيجابية وقال..”علينا أن نسعى للحفاظ على هذا الاتفاق وألا نسمح بإشعال الحرب مرة أخرى”.

ومن المقرر عقد محادثات استانة في الـ 23 من الشهر الجاري بهدف المساعدة على دفع عملية تسوية الأزمة في سورية وخاصة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

وجدد روحاني التأكيد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله بنفسه ولا يحق لأحد أن يقرر بدلا منه وقال..”علينا أن نسعى لتحقيق الأمن والاستقرار واحترام رأي الشعب”.

وأعاد الرئيس الايراني التأكيد على أن بلاده كانت وما زالت ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية وأنها استخدمت كل طاقاتها في هذا المجال.

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