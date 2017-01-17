الجبير: الفرنسيون يعتبرون السعودية هي التطرف والارهاب

وبحسب “رأي اليوم”، فان المحكمة التي ترأسها ملازم أول يدعى بلال خبير، وبعضوية رائد يدعى خالد عيسى، وملازم يدعى عبد محمود الحسين، أصدرت بحق “الشيخ” 3 قرارات، الأول يقضي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه، والثاني تجريده من رتبته وحقوقه العسكرية، والثالث الحكم عليه بالإعدام لارتكابه فعل الخيانة العظمى وتعامله مع العدو، حسب ما ورد في بيان رسمي لـ”المحكمة العسكرية”.

ورد العميد المنشق عن قوات النظام “مصطفى الشيخ” على الانتقادات الموجهة له بسبب مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضي 13 كانون الثاني/ يناير، والذي اعتبر من خلاله بأن روسيا (دولة غير مستعمرة) لسوريا.

وتعرض “الشيخ” لانتقادات لاذعة من قبل المعارضة والفصائل العسكرية، بعد أن دعا في مؤتمره الصحفي لدخول القوات الروسية إلى كل مناطق سوريا على غرار القوات الشيشانية بحلب، واصفاً أداء الفصائل العسكرية في سوريا خلال السنوات الست الماضية بـ “العبث”، وداعياً في الوقت نفسه لإعطاء الضباط دور في العملية السياسية في سوريا.