العثور على طائرة استطلاع إسرائيليه على الحدود اللبنانية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على الطائرة الإسرائيلية المسيّرة التي سقطت أمس في الأراضي اللبنانية.

وذكرت المقاومة أن الطائرة التي سقطت على الحدود مع فلسطين المحتلة نُقلت إلى مكان آمن للكشف عليها.

و”سكاي لارك 1″ طائرة بدون طيار خفيفة الوزن، هادئة لا يكاد يُسمع لها صوت، من أحدث آليات التجسس لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، صنعتها الشركة الإسرائيلية “البيت للنظم” Elbit Systems، التي عقدت صفقات عديدة لتوريدها لأكثر من دولة من أستراليا وفرنسا. تقدر تكلفتها بنحو خمسين ألف دولار للطائرة الواحدة.

وتتميّز طائرة “سكاي لارك 1” بكونها طائرة خفيفة يتراوح وزنها بين سبعة وسبعة كيلوغرامات ونصف بحسب الشركة المصنعة مع حمولة تصل إلى 1.2 كيلوغرام.

يبلغ طولها متر ونصف، وعرضها ثلاثة أمتار، ولها قدرة على التحليق بين ساعة ونصف وثلاث ساعات، لمدى قد يصل لأربعين كيلومترا