العثور على مقابر جماعية بريف دمشق

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا حسين نوفل، أنه بدأ العمل بالخطوات الأولى بمشروع الاستعراف، الذي سيكون له دور كبير في مسألة التعرف على الكثير من المفقودين، وذلك من خلال الإجراءات التي قامت بوضعها الهيئة.

وأضاف نوفل لـ”سبوتنيك”، هناك آلاف الجثث التي قامت العصابات الإرهابية بتشويهها وإخفاء ملامحها من خلال الحرق أو التعذيب والرش بحمض الأسيد، لذلك تم الاتفاق على تنفيذ مشروع التعرّف، وخصوصاً أن هذا الملف يهم الناس بشكل كبير، لما يشمله من أهمية كبيرة لكثرة عدد المفقودين في ظل الحرب المستمرة منذ ست سنوات، مؤكداً أنه يتم حالياً التعرّف على الكثير من الجثث وأن الأولوية حالياً التعرّف على جثث الجيش.

وقال نوفل، استطعنا إيجاد العديد من المقابر الجماعية في ريف دمشق، ضمن المناطق المحررة من الإرهاب، منها داريا، والمعضمية، والتل، ودروشا، مشيراً إلى انتظار إذن القضاء المدني للدخول إلى المنطقة وفتح المقابر، ولا سيما أن مكانها أصبح معروفاً لدى الهيئة.

وحول عدد الجثث، أشار نوفل: لا نستطيع تحديد رقم صحيح فلدينا الكثير من المناطق التي تقع تحت سيطرة العصابات الإرهابية ولا نعلم عدد المقابر الجماعية الموجودة في تلك المناطق ولكن بحسب تقديرات المنظمات الدولية، هناك أكثر من 100 ألف شخص مجهول المصير.

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