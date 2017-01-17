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الجيش العربي السوري يتصدى لهجوم مجموعة مسلحة على مبنى إدارة المركبات بحرستا بعد تفجيرها لنفق بالقرب من المبنى
17 يناير, 2017
- 9:55 مساءً
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17 يناير, 2017
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