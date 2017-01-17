البشير: حجاب أخذ 47 مليون دولار للهجوم على حلب

أشار شيخ عشائر البقارة في سوريا نواف البشير إلى “أنني اتخذت قرار العودة إلى بلدي بعدما رأيت حجم المؤامرة الكبيرة على سوريا”.

لافتا الى ان “معارضين كثر زاروا إسرائيل وظنوا انهم أبطال”.

واوضح في تصريح له، ان “ثمة ضباط سوريون تم تصفيتهم في تركيا لذلك يخشون التصريح وكثيرون منهم يريد العودة الى سوريا”،

مشيرا الى ان “رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية رياض حجاب حصل على 47 مليون دولار من قطر وقدمها لـ”جبهة النصرة” من اجل الهجوم على حلب”.

ولفت الى ان :المساعدات التي تاتي باسم الشعب السوري تذهب الى صناديق الاخوان المسلمين”،

مشيرا الى ان ” الاخوان المسلمون يضعون “القاعدة” على اليمين و”جبهة النصرة” على اليسار ويسوقون لانفسهم كمعتدلين”.