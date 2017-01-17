سلاح المدفعية يستهدف مجموعة “لداعش” تحاول التسلل باتجاه نقاط الجيش السوري في تل بروك بدير الزور و مقتل 5 إرهابيين وإصابة عدد آخر منهم

17 يناير, 2017 - 11:01 مساءً
17 يناير, 2017
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