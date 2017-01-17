بقلم فلسطيني..”الشعب السوري بدو حرية مش عملاء”

شابة فلسطينية تعترض ندوة حول الاوضاع في سوريا اقيمت بالجامعة العبرية بالقدس، واستضافت معارضين سوريين

فيديو لطالبة فلسطينية تحتج على على حضور وفد من المعارضة السورية مؤتمر عقده معهد ترومان في الجامعة العبرية في القدس المحتلة مساء اليوم وتستنكر حضورهم وتقول: من يريد ان يدعم الحرية في سوريا عليه ان يدعمها في فلسطين.

وكانت اذاعت العدو قالت “ان هذا المؤتمر هو الاول من نوعه حيث عقد بمشاركة ممثلين عن المعائضة السورية” وبحضور المئات من الشخصيات لالاكاديمية والثقافية والدبلوماسية الصهيونية.

وحسب الإذاعة فإن ” القيادي السوري المعارض فهد المصري وجه خلال المؤتمر رسالة عبر الفيديو كونفرانس الى الشعب الاسرائيلي عرض فيها خارطة الطريق للسلام بين بلاده واسرائيل”، حسب اذاعة العدو.

واستنكرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني مشاركة ممثلين عما يسمى المعارضة السورية في المؤتمر معتبرة ذلك امرا يتجاوز التطبيع الى التواطؤ الواعي مع العدو والاستيطان والابرتهايد الصهيوني.

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