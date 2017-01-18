عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الأربعاء 18-01-2017:

العناوين

“النهار”:

خريطة التعارضات حول المأزق الانتخابي

لافروف: آستانا لتثبيت الهدنة ولولا تدخّلنا لسقطت دمشق

اعتقال المتهم بمهاجمة ملهى اسطنبول أردوغان: لن يفلت أي شخص بفعلته

بريطانيا تؤكِّد الخروج من الاتحاد الأوروبي أياً تكن نتيجة تصويت البرلمان

“الأخبار”:

إعلام البزنس والعائلات

عون: لا انتخابات وفق الستين

خطة إنقاذ الليطاني: مكانك راوح!

معركة مصير في الدير: ملامح أستانة تبدأ بالظهور

تيران وصنافير: الصمت السعودي مستمر

“البناء”:

«بريزدانت أستانة» لوفدَيْن برئاسة الجعفري وعلوش ونعومكين بينهما

الجيش السوري يتقدّم في عين الفيجة واحتمالات الحسم قبل المؤتمر

ثورة دبلوماسية لعون أمام السفراء… وطائرة الاستطلاع بيد المقاومة

“الجمهورية”:

قاسم لـ”الجمهورية”: “الستين” يهدم الهيكل

عون يُطلق “النسبية”

تباين بين المارضة والنظام حول هدف محادثات “أستانة”

“اللواء”:

عون أمام السلك الدبلوماسي: لانتخابات نيابية وفق قانون جديد والتخوف من النسبي في غير محله

عون يتبنى النسبية وبرّي يُرحّب

الجبير:الاستانة لا تعني تخلي السعودية عن المعارضة السورية

“كتلة المستقبل”: لقانون انتخابي يرتكز على الاكثري والنسبي

“محادثات أستانة”.. علوش VS الجعفري مجددا

“الديار”:

عون : النسبية تؤمن العدالة للجميع واستقرار الوطن

بري لـ«الديار» لن اقبل ابداً بالستين ولا تأجيل للانتخابات

الاشتراكي في بعبدا من دون رئىسه ومعركة القانون مفتوحة على كل الاحتمالات

“المستقبل”:

عون أمام السلك الديبلوماسي: إرادتي تأمين الاستقرار وصيانة الوحدة

ماي: بريطانيا لا يمكن أن تبقى عضواً في السوق الأوروبية الموحدة

الحريري: شعارنا «لبنان بكل شجاعة»

الاسرار

“النهار” – أسرار:

سجل غير نظيف…

تأخّر صدور مراسيم تعيينات جديدة بعدما تبيّن أن السجل العدلي لأحد المعنيين غير نظيف وهو متهم بإعطاء شيكات من دون رصيد، ويجري العمل على تنظيف السجل.

استعداد للانتخابات…

بدأ أحد الأحزاب المسيحية الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة بالاتصال بأشخاص “مفاتيح” لإطلاق ماكينته الانتخابية في الأشرفية والمتن وكسروان.

إنماء عكار طمر…

قال نائب شمالي إن مبلغ المئة مليون دولار المخصصة لإنماء عكار التي تم الوعد بها خلال أزمة النفايات دفن في المطامر.

نصرالله – الراعي!…

تخوّف نائب سابق من نجاح السيد نصرالله في جمع عون وفرنجية في ظل فشل مسعى البطريرك الماروني في هذا الاتجاه.

“البناء” – خفايا:

رأت أوساط نيابية متابعة أنّ الأوضاع الانتخابية في طرابلس غير واضحة بعد، مشيرة إلى أنّ الخلاف المتفاقم الذي وصل إلى سقوف عالية جداً بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي يصعّب الأمور على طرفيه، ويجعل ظروف الخصوم أسهل بكثير، لا سيما الثلاثي المكوّن من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي…

“الجمهورية” – أسرار:

زار موفد مرجع كبير مقراً حزبياً لتوضيح لغط أثاره موقف حسّاس أدلَى به المرجع خلال زيارة الى الخارج.

يجري التحضير لتعيين رئيس جديد لإحدى المؤسسات الكبرى الحسّاسة ويعقد المعنيّون معه لقاءات بعيداً من الأضواء تتناول طبيعة عمله وطريقة تعاطيه مع بعض المرجعيات.

يعتزم رئيس حزب عقد سلسلة لقاءات وإجتماعات بعيدة من الإعلام لتشكيل جبهة من المعارضين وتوحيدها لخوض الإنتخابات النيابية.

“المستقبل” – يقال:

إنّ رئيس كتلة نيابية يلفت إلى أن ما آلت إليه المواقف والاتصالات والعقد حول قانون الانتخاب يعطي انطباعاً بأن الأمر يتطلب زخماً جديداً للوصول إلى الخواتيم المرجوّة.

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