جيش خالد يهدد المحامين.. عشرة ايام للتوبة من شهادة الحقوق!

18 يناير, 2017 - 8:42 صباحًا المصدر: وكالات
جيش خالد يهدد المحامين.. عشرة ايام للتوبة من شهادة الحقوق!

وجه “جيش خالد بن الوليد” المنتشر في مناطق بريف درعا في سوريا، تهديدا للمحامين ودارسي الحقوق، بضرورة التوبة إلى الله، وإعلان ذلك في “مكتب الدعوة والمساجد”، وأمهلهم مدة 10 أيام.

وقال الجيش، المرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي، في بيان له: “على كل من درس في كلية الحقوق، أو يحمل شهادة محاماة، الحضور إلى مكتب الدعوة والمساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة أيام، من تاريخ إصدار الإعلان”.

وبحسب رؤية “جيش خالد بن الوليد” تعتبر المحاماة أو دراسة الحقوق “شركا”، كونها تعتمد على قوانين “وضعية” وليست إلهية.

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ويتمركز مقاتلو الجيش في مناطق حوض اليرموك غرب حوران، وقرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن.

المصدر: وكالات
18 يناير, 2017

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