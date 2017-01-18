ماكين: بوتين جعل روسيا لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط

أعلن السيناتور الجمهوري جون ماكين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع جعل روسيا لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي”، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني.

تصريح ماكين هذا جاء في مقابلة مع قناة MSNBC، حيث قال إن بوتين “حقق هدفا منشودا بطريقة ذكية جدا، وذلك بالرغم من الأوراق السيئة في أيديه”.

وأكد السيناتور الجمهوري أن الولايات المتحدة في هذه الحالة مضطرة لأن تكتفي بالرضا من دعوتها فقط لحضور مفاوضات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا مقربا من عملية إجراء المفاوضات في أستانا التي من المخطط إجراؤها في 23 يناير/كانون الثاني أفاد في وقت سابق بتوجيه دعوة للسلطات في واشنطن لحضور هذه المفاوضات بصفة جهة مراقبة.

من الجدير بالذكر أن جون ماكين اتهم في وقت سابق الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفقدان الولايات المتحدة دورها الريادي في العالم أثناء حكم ولايته.

وضرب ماكين عددا من الأمثلة على فقدان واشنطن لدورها الريادي في أثناء حكم أوباما ومنها الهجمات الإلكترونية على مؤسسات سياسية أمريكية قبل الانتخابات الرئاسية، واحتجاز الصين لجهاز مسح آلي (مسبار) في مياه بحر الصين الجنوبي، وتمزق سوريا والمأساة التي تعيشها.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس، شاطر ماكين في تقييمه للوضع الأمريكي الراهن. وكان غيتس أعلن أن “الولايات المتحدة تتراجع في كل مكان، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن كلام أوباما في الغالب لا يرافقه فعل”.

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