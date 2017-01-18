روسيا تدعو المنظمات الانسانية لارسال الادوية الى سورية فورا

أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تدعو المنظمات الإنسانية الدولية لإرسال الأدوية لسكان 73 منطقة الأكثر تضرراً في سوريا.

وقال كوناشينكوف في بيان نشر على موقع الوزارة: “لقد أعربوا عن رغبتهم بإرسال المساعدات إلى أكثر من 5 ملايين سوري، ويشكون أنهم لا يملكون الفرصة للقيام بذلك على الفور”.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية: “تدعو وزارة الدفاع الروسية، المنظمات الإنسانية الدولية التي أبدت استعدادا، إلى بدء تقديم المساعدة بشكل حقيقي للشعب السوري، بإرسال الأدوات الطبية والأدوية إلى 73 منطقة الأشد حاجة، كما أن حجم المساعدات الروسية من الأدوية والعقاقير لهذه المناطق لا يغطي حتى الآن الاحتياجات الحالية للسكان”.

وذكر كوناشينكوف أن وزراه الدفاع الروسية وجهت نداء، في الأسبوع الماضي، إلى المؤسسات الإنسانية الدولية الرائدة، للبدء بتقديم مساعدات حقيقية إلى الشعب السوري.

وأعرب المتحدث عن سعادة الوزارة لاستجابة إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بشكل فوري. وكذلك المدير العام لمنظمة اليونيسيف السيد أنتوني ليك، والأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

هذا وأفاد مصدر دبلوماسي روسي قريب من مجموعات العمل في جنيف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا تعول على أن الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية ستقوم بتقديم المساعدات، دون أي تمييز، لجميع سكان المدن السورية التي يتم تحريرها من قبضة الإرهابيين.

وتتعرض سوريا، منذ آذار/مارس 2011، لعمليات هدم وتدمير لبناها التحتية بفعل الحرب الدائرة بين قواتها النظامية وتنظيمات إرهابية مسلحة، أسفرت أيضاً عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل بلادهم وخارجها.

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