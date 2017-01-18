مجددا استهداف قياديين في النصرة

مجددا تستهدف غارات التحالف الدولي قياديين في تنظيم جبهة النصرة حيث قتل القيادي فيها المدعو أبو إبراهيم التونسي، وجرح آخرين، جراء غارة لطيران التحالف على سيارته قرب منطقة عقربات في ريف إدلب الشمالي.

وقال نشطاء مقربون من النصرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن طيران يتبع للتحالف الدولي استهدف سيارة القيادي في جبهة “فتح الشام”، أبو إبراهيم التونسي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضافت أن هناك أنباء عن مقتل عناصر آخرين كانوا برفقة القيادي في القرية، قرب أطمة على الحدود السورية- التركية.

وتلقت النصرة ضربة موجعة مطلع الشهر الجاري، إثر استهداف طائرة دون طيار، سيارتين تقلان قياديين فيها، وتسببت بمقتل ثلاثة منهم وهم: “خطاب القحطاني”، سعودي الجنسية، و”أبو عمر التركستاني”، و”أبو مصعب الديري”، من أصل 12 شخصًا.

وقتل 12 عنصرًا بينهم قياديان منها، جراء غارات استهدفت سيارة وشاحنة وثلاث دراجات نارية كانت تقلهم بين مدينتي سراقب ومعرة النعمان في إدلب في 11 من الشهر الجاري.

كما استهدفت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، سجنًا تابعًا للجبهة في 3 كانون الثاني الجاري بين بلدتي سرمدا وكفردريان بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل نحو عشرين شخصًا بينهم معتقلون.

ووضعت الأمم المتحدة “جبهة النصرة” على لائحة “الجماعات الإرهابية”.

وحاولت الجبهة تجاوز العقوبات بتغيير اسمها إلى “فتح الشام”، وإعلان فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”، تموز الماضي، إلا أنها تعرضت للاستهداف مرات متكررة منذ ذلك الوقت.

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