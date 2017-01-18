البشير يفضح المعارضة السورية ويكشف عن مفاجآت قادمة

وأكد البشير في مقابلة مع قناة “الميادين” بثت ليل الثلاثاء أن العديد من شخصيات المعارضة الرافضة لحالة الفساد تريد العودة إلى سوريا وان هذه الشخصيات تنسق معه للعودة رافضا الكشف عن أسمائهم.

البشير الذي كان أبرز وجوه المعارضة في الخارج وعاد إلى دمشق، قال إن عودته جاءت بعد أن انكشفت المؤامرة على سوريا من قبل قوى خارجية، وأضاف أن العديد من الضباط المنشقين اكتشفوا انهم خدعوا ولكنهم يخشون التصريح بذلك بعد تصفية عدد منهم في تركيا .

وعن سبب انتقاده لرياض حجاب رئيس هيئة المفاوضات في الرياض تحديدا، قال البشير أن رياض حجاب ليس إسلاميا ولكنه أصبح منساقا مع توجهات قوى اسلامية ومتطرفه.

كما كشف البشير خلال المقابلة انّ أحد رؤساء الائتلاف (تحفظ عن ذكر اسمه) اختلس 116 مليون دولار وفرّ إلى دولة عربية وأسّس حزباً هناك، وقيادي آخر في الائتلاف اختلس 18 مليون دولار حصل على الجنسية البريطانية وذهب إلى لندن، وهناك 51 مليون دولار لا أحد يعرف أين ذهبت، حتى أن هناك أسلحة تم تقديمها للمعارضة وتم بيعها.

وأضاف البشير أن وفدا من الائتلاف توجه إلى السعودية للبحث في قضية اختلاس قيادي لـ 116 مليون دولار قدمتها السعودية للائتلاف فكان الجواب في الرياض (الفلوس فلوسنا والولد ولدنا).

وأشار البشير إلى أنّ قياديا اخر في الائتلاف السوري زوّر جوازات سفر للسوريين بالتعاون مع السلطات الفرنسية التي قدمت له طابعه مخصصة لإصدار الجوازات وعبروا من خلالها إلى أوروبا وبينهم عناصر من “داعش” والنصرة.

البشير لفت إلى أنّ السعودية خففت الدعم للمعارضة السورية بسبب حربها في اليمن لكن قطر ما زالت تدعم وبقوة، واتهم دولة قطر بتمويل حرب جبهة النصرة في حلب.

وشن البشير هجوما على الإخوان المسلمين واتهمهم بمصادرة قرار المعارضة وإقصاء من لا يمضي في توجهاتهم، وقال إن الإخوان يعدون العدة عسكريا لمرحلة ما بعد الحل السياسي حيث يخططون لاستلام الحكم في سوريا.