روسيا تعلن ترحيل قاذفات من طراز سو 24 من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات القاذفات من طراز “سو-24 إم” التابعة لها والمنتشرة في سوريا، وفريق المهمات الخاصة الطبي العامل في البلاد، تستعد للعودة إلى روسيا.

وقال قائد القوات الروسية المنتشرة في سوريا، الفريق أول أندريه كارتابولوف، في بيان رسمي صدر عنه: “بموجب القرار الذي اتخذه القائد الأعلى (للقوات الروسية)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستمر عملية تقليص تشكيلة المجموعة التابعة لقواتنا العسكرية في الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف كارتابولوف: “تجري اليوم، وفي أيام قريبة، عملية عودة الطائرات الروسية وتشكيلة الفريق الطبي ذي المهمات الخاصة إلى موقع المرابطة الدائمة”.

وذكّر المسؤول العسكري الروسي بأن القوات الأولى التي غادرت منطقة النزاع في سوريا هي مجموعة السفن الضاربة بقيادة الطراد الثقيل الحامل للطائرات، الأميرال كوزنيتسوف”، والتي تدخل ضمن تشكيلاتها أكثر من 40 طائرة، وقد بدأت عملية العودة إلى موقع المرابطة الدائمة في 6 كانون الثاني.

وأعلن قائد القوات الروسية المنتشرة في سوريا أن 6 قاذفات روسية من طراز “سو-24إم” انتقلت إلى أراضي روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

