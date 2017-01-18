الجيش السوري يفتح جبهة جديدة بريف حلب

بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة النطاق بريف حلب الشرقي، حيث تمكن من السيطرة على قريتي اعبد والصفة التابعتين لمدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر ميداني:”إن الجيش السوري أحكم سيطرته النارية على قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز”، موضحاً، أنه في حال استعاد السيطرة عليها يكون قد قطع طريق أوتوستراد صوران الباب الذي يعد طريق إمداد استراتيجي لتنظيم ” داعش”.

وأضاف المصدر “الحملة العسكرية التي أنطلقت تمكنت أيضاً من السيطرة على قريتي اعبد والصفة التابعتين لمدينة دير حافر بريف حلب الشرقي”، لافتاً إلى أن أن الجيش السوري كبّد مسلحي التنظيم خسائر فادحة في الأروح والعتاد.

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