المسلحون يستهدفون نفقا للجيش في حرستا

أسفر تفجير نفق في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق عن استشهاد ضابط كبير في الجيش السوري برتبة عميد و8 جنود يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، بحسب ما أفاد به نشطاء.

وأفادت وسائل إعلام سورية محلية باستشهاد العميد بلال بلال جراء استهداف المسلحين لأحد المباني في حرستا في ريف دمشق الشرقي.

وقال نشطاء إن مسلحين من ميليشيا “اللواء الإسلامي” اكتشفوا وجود نفق يبلغ طوله 300 متر، كان يستخدمه الجيش السوري في وقت سابق، بالقرب من حرستا، فعمدوا إلى تفخيخه ثم فجروه ليل الثلاثاء.

وقال نشطاء إن مجموعة تابعة للجيش السوري كانت تجتمع في مبنى إدارة المركبات، الذي انهار بأكمله من شدة الانفجار، مشيرين إلى أنه بالإضافة إلى الشهداء، فإن هناك مصابين، و15 شخصا آخرين مفقودين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

