هل “طارت” سلسلة الرتب و الرواتب !

18 يناير, 2017 - 10:24 صباحًا الكاتب: الحدث نيوز المصدر: خاص
هل “طارت” سلسلة الرتب و الرواتب !

حصل موقع “الحدث نيوز” على مسودة القرار لزيادة غلاء المعيشة للقطاع العام، والذي تبلغ قيمته “500” ألف ليرة لبنانية، ومن المقرر التوافق عليه اليوم في مجلس الوزراء.

إلى ذلك، ومع زيادة الأجور للقطاع تداولت أوساط العاملين أن هذا الحل المقترح هو لتأجيل أو حتى لإلغاء سلسلة الرتب و الرواتب التي كانمن المقرر إقرارها مع بداية العهد الجديد، فهل سيكون إقرار غلاء المعيشة مدخلا للحل أو لتطور الإشكال الحاصل حول سلسلة الرتب و الرواتب؟؟.

يذكر أن إقرار سلسلة الرتب و الرواتب مرتبط بطريقة مباشرة بالإصلاح الإداري، فمع عدد الشغور الكبير في الدوائر الرسمية لا يزال بعض الوزراء يرفض فكرة سلسلة الرتب والرواتب لبعض الموظفين الذين لايداومون في مراكز عملهم و انما موظفين بالاسم فقط، ويتفق معظم الوزراء أنه و مع وجود هذا الخلل الكبير في القطاع العام هناك من يستحق تلك السلسلة لنزاهة عمله في المؤسسات.
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الكاتب: الحدث نيوز المصدر: خاص
18 يناير, 2017

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