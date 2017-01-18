إلى ماذا سيفضي التطاحن على قانون الانتخاب.. ؟!

كشفت أوساط سياسية عبر صحيفة “الرأي” الكويتية أن “التطاحُن حول قانون الانتخاب لن يفضي إلا إلى التسليم بأن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق “الستين” وإن لمرّة أخيرة”، موضحة أن “ما تشهده الساحة حاليا هو أقرب إلى عملية تفاوُض على حدّ السكين رفعا للشروط وللأثمان التي يمكن أن تدفع للمعترضين الشرسين على قانون 2009 على شكل تعديلات تسمح بجعل الشارع يتجرّع هذا الخيار بأقلّ الأضرار على القوى التي تقف على مشارف منازلات انتخابية باتت تزنّرها مزايدات شعبية من هنا وهناك”.

واعتبرت الأوساط أن “عهد الرئيس ميشال عون بات بين مطرقة إضعاف اندفاعته بالعجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب كان التزم به أمام جمهوره وبين سندان جرّ البلاد الى مأزق كامل بحال أطيح بالانتخابات وتُركت الأمور للعب على حافة انتهاء ولاية البرلمان مع ما يعنيه ذلك من ضربة موجعة لعهده تجاه الخارج”.

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