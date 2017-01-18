ما سبب العلاقة بين الحريري و”الجديد”

كشفت مصادر بارزة في “تيار المستقبل” لصحيفة “الأخبار” أن “العلاقة المستجدة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وقناة الجديد تعود إلى قرار الرجل الانفتاح على الجميع، كونه أصبح رئيساً للحكومة”.

وتربط هذه العلاقة “بطلب سعودي بعدم الهجوم على الحريري وإعطائه فرصة جديدة خلال العهد الجديد”.

وربطت المصادر تنظيم هذه العلاقة “بمحاولة قناة الجديد إعادة علاقتها مع السعودية الى سابق عهدها”، مؤكّدة أن “النائب عقاب صقر هو من لعب دوراً أساسياً في إقناع الحريري بفائدة هذه العلاقة”.

أما في ما يتعلق بلجوء آل خياط إلى الحريري، كونه صاحب سلطة، في ظل علاقتهم المتأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة عرقلته مشروع الكهرباء، فلم تؤكّد المصادر تعهّد الحريري بمساعدتهم لكنها لم تنفه أيضاً.

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