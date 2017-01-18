مصادر عونية: ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد

كشفت مصادر عونية مقربة من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لصحيفة “الأخبار” أن “كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون الانتخابي هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية”، مشيرة إلى أن “إعلان الخطوات المستقبلية لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد”.

وسألت المصادر عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون الستين على “التيار الوطني الحر” والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين “الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في “التغيير والإصلاح” أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة “مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد”.

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