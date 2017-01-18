عون يرفض بشدة هذا القانون.. !!

كشفت صحيفة “الأخبار” أن زوار القصر الجمهوري، نقلوا عن رئيس الجمهورية ميشال عون التزامه بـ”إقرار قانون انتخابي جديد وأنه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح إقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا أن مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر”.

وأكد زوار عون أن الأخير “يرفض بشدة أن تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وأن موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي”، وأوضح الزوار أن “المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس”.

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