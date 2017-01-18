هل بدأ الفيلق الخامس اقتحام عملياته العسكرية بسورية؟

قالت مصادر إعلامية معارضة، أن القوات السورية في بادية حمص بدأت بنشر مجموعات عسكرية من “الفيلق الخامس-اقتحام”، بعد تدريبات لأسابيع في معسكرات روسية خاصة في ريف دمشق.

وقالت المصادر “عملية نشر المجموعات الأولى تضمنت استقدام قرابة 135 عنصر من (الفيلق الخامس-اقتحام)، وفرزهم لحماية مطار التيفور العسكري في بادية حمص.

وأظهرت صورة نشرها أحد المواقع الالكترونية، تسلم عناصر “الفيلق الخامس” بنادق روسية مزودة بنواظير ليلية، وعتاد لوجستي روسي، بما فيها أحذية عسكرية روسية.

يقول الناشط الإعلامي المعارض “محمد الحمصي” من ريف حمص “لاحظنا منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر والمناطق المحيطة بها، نشر قوات سورية مجهزة باحدث انواع الاسلحة الروسية.

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