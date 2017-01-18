اوباما يوصي ترامب حضور مفاوضات استانا!

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك اوباما دعمها لمحادثات استانا حول سورية، داعية إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للمشاركة فيها.

وقال وزير الخارجية جون كيري، قبل ثلاثة أيام على انتهاء حكم الإدارة الحالية: “إننا نشجع وندعم جهود الروس والأتراك والإيرانيين للذهاب إلى استانا إذا كان في إمكانهم إعطاء دفع للعملية”. مضيفاً أنه “يحث الإدارة الجديدة على تلبية الدعوة للحضور”.

وأشار الوزير الأمريكي خلال مقابلة مع سكاي نيوز، إلى أنه “يتوقع تغييراً خلال الأشهر المقبلة بشأن سوريا، ويرى دولاً تنتهج مزيداً من المنطق العملي”، وفق تعبيره.

ودعت روسيا وتركيا، الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي إلى المشاركة في محادثات أستانة. وقال وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) إنه يرى أنه “من المناسب دعوة إدارة الرئيس المنتخب ترامب لمحادثات السلام”.

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