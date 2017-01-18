“اللقاء الديمقراطي” غير متمسك بـ”60″ !

كشفت مصادر قيادية رفيعة في “الحزب التقدمي الاشتراكي” لصحيفة “المستقبل” أنّ جولة رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط التي سيطلقها لوفده على القيادات والمسؤولين للمطالبة باعتماد النظام الأكثري في أي قانون انتخابي منوي إقراره وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، تهدف إلى تظهير موقف الحزب إزاء موضوع قانون الانتخاب لناحية المطالبة بالنظام الأكثري مع اعتماد عاليه والشوف كدائرة انتخابية واحدة، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ الوفد سيؤكد أنّ “اللقاء الديمقراطي” غير متمسك بقانون “الستين” بل هو على العكس من ذلك يرفض الاستمرار بهذا القانون انطلاقاً من كون تقسيماته لا تلحظ الدائرة الانتخابية الواحدة في الشوف وعاليه.

وقالت “موقفنا واضح وسنعبّر عنه أمام الجميع رفضاً “للنسبية والستين” معاً، ومستعدون لمناقشة أي مشروع قانون جديد يقوم على أساس النظام الأكثري”.

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