ارتفاع أسعار المحروقات

إرتفعت اليوم أسعار صفيحة البنزين 98 اوكتان 200 ليرة لبنانية و95 اوكتان 100 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة كل من الديزل اويل والمازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل الآتي:

– بنزين 98 اوكتان 24100 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 23400 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 14900ليرة لبنانية

– مازوت احمر 15000 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14700 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 17900 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل اذا حافظ سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي على الحدود نفسها لهذا الاسبوع اي 55,71 دولارا اميركيا اليوم.

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