للمرة الأولى.. التحالف الدولي يدعم درع الفرات في الباب

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أنه شن مؤخرًا، للمرة الأولى أربع غارات في شمال سوريا دعمًا للعمليات العسكرية التي تقودها تركيا شمال سوريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم، الأربعاء 18 كانون الثاني، عن المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل، جون دوريان، “لقد رصدنا أهدافًا قرب مدينة الباب، بالتعاون مع تركيا، ونحن نتوقع مواصلة هذا النوع من الغارات الجوية”.

وكانت تركيا قد طلبت في 26 من كانون الأول 2016، من أعضاء التحالف تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها شمال سوريا، والتي تحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مقاتلي التنظيم.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إنه “يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب.. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول”.

ويأتي هذا الإعلان من قبل التحالف الدولي بشن الغارت الجوية كأول مرة، إذ اقتصرت ضرباته الجوية منذ التدخل الأول له في سوريا على دعم “قوات سوريا الديموقراطية” في المعارك التي تخوضها مع تنظيم “الدولة الإسلامية” على أطراف مدينة الرقة.

وكان الجيش التركي قد أكد نهاية الشهر الماضي على مشاركة الطيران الروسي في العمليات العسكرية التي تدعمها القوات التركية شمال حلب.

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