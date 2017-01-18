العريضي: ما يُعلن عن قانون الانتخابات لا يتوافق مع ما يمارس

أوضح النائب غازي العريضي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي موفدا من النائب جنبلاط لبحث قانون الانتخاب، أنه كان لا بد أن نقف على خاطر الرئيس عون في موضوع قانون الانتخاب وأكدنا أمامه أن هناك تلازما مع موقفه المعلن منذ وقت طويل وموقعه الأن وما يريد خلاله حفظ استقرار البلد ومعالجة هواجس كل اللبنانيين وما كان يعلنه الرئيس لناحية الحرص على الجميع واستقرار البلد.

وحول موضوع قانون الانتخاب، قال “إننا نريد مناقشته على قاعدة المعايير الواحدة، وإذا كان المعيار وطنيا ينسجم مع الشعارات التي تطرح من قوى كثيرة في الوطن نحن أهل هذا المشروع ونريده، ولكن ما يعلن لا يتوافق مع ما يمارس بمعنى أنه لا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني ونذهب إلى ممارسات فؤية ومذهبية وطائفية أو تحالفات طائفية ومذهبية، ولا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني ونرى الغدارة في هذا الفساد”، مضيفاً: “المشروع الوطني لديه خطاب وممارسة وطنية، ولا يمكن أن نمنع طائفة عن تولي وزيرة معينة أو إدارة معينة”.

وأوضح أنه غذا كان المعيار طائفي نتمنى أن يأخذ برأي الطائفة الدرزية التي تؤيد الشراكة في الجبل وفي لبنان انطلاقا من المصالحة التاريخية في الجبل مع البطريرك نصرالله صفير، ونحن نريد للشراكة أن تستمر والحماية الكامل لها ليبقى لبنان الفريد المتنوع، وفي النهاية نحن لا نطلب شيئا لاحد لا يريده لنفسه،

وبيّن أنه وفق التمثيل الطائفي هناك 8 نواب للطائفة الدرزية، 4 نواب منهم لا ينتخبهم الدروز اي نصف عدد نواب الطائفة، ما عدا الشوف وعاليه ويجب مراعاتنا في هاتين المنطقتين، ونحن وضعنا كل هذه الهواجس بين يدي الرئيس عون.

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