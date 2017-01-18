الجيش السوري يتابع سحق ارهابيي النصرة وداعش

اكد مصدر عسكري ان الجيش السوري يخوض أعنف المواجهات مع تنظيم جبهة النصرة في عين الفيجة التي يحاول الجيش السوري تثبيت نقاطه بها بعد ان اكدت مصادر خاصة سيطرة الجيش السوري عليها يوم امس.

وفي دير الزور يبدو ان داعش حفر قبره بيده فبعد هجومه الاخير على المدينة قال مصدر عسكري ان قرار تحرير المدينة بالكامل اتخذ من قبل الجيش السوري.

حيث قضت وحدة من الجيش السوري على مجموعة إرهابية تابعة لداعش في منطقة المقابر بدير الزور وذلك بعد ان تصدى الجيش منذ فجر اليوم لهجوم شنّه مسلحو داعش على منطقة المقابر جنوب مدينة دير الزور وسط اشتباكات استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، مصادر اهلية اكدت ان تنظيم “داعش” يخلي المدنين من الأحياء الواقعة تحت سيطرته في دير الزور دون ان توضح الاسباب.

وفي الغوطة الشرقية بدمشق سيطر الجيش السوري مساء أمس على كامل المساحة الممتدة بين بلدتي البحارية والقاسمية من مزارع وخنادق وكتل ابنية، إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم “جبهة النصرة”.

وفي جبهة شرق العاصمة استهدف الجيش تحركات لمسلحي “جبهة النصرة” في محور الكراش بحي جوبر بالرشاشات المتوسطة.

الى ذلك اكدت مصادر عسكرية الخبر الذي اورده الحدث نيوز يوم امس عن سيطرة الجيش السوري على قريتي “صفة” و”اعبد” بريف حلب الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي داعش ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي سياق متصل تحدثت مصادر أهلية من بلدة الفوعة عن إصابة 8 اشخاص بينهم طفلة جراء قصف المجموعات الارهابية بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في البلدة.

الى ذلك اندلعت اشتباكات بين مسلّحي “الجيش الحر” من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في منطقة جبال القلمون الشرقي في ريف دمشق، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

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