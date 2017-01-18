عناصر من حزب الله ونخبة الجيش السوري إلى مطار دير الزور

ذكرت مصادر إعلامية أن قوات نخبة الجيش السوري وحزب الله تحركت من حلب لدير الزور شرقاً؛ لمنع سقوط المطار بيد تنظيم “داعش”.

وقالت مصادر تابعة لحزب الله أن الحزب أرسل قوات عسكرية باتجاه دير الزور، في محاولة لمنع سقوط مطارها العسكري، وأوضحت أن الحزب يتوقع منع سقوط المطار بيد تنظيم “داعش” إن صمد حتى اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن “تنظيم داعش تقدم في عدة أحياء، وحاصر بعضها، وقطع الطريق باتجاه المطار العسكري، كما أصبحت كتيبة المدفعية 137 شبه ساقطة، وقد أرسل الحزب تعزيزات من محيط حلب ومن مناطق أخرى، ومن المتوقع أن تصل أطراف المطار الأربعاء لتمنع سقوطه إن استطاع الصمود حتى الغد”، مشيرة إلى “محاصرة التنظيم للمطار من ثلاث جهات”، وفق قولها.

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