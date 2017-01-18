الخازن: لا عودة إلى الوراء

أكد رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، في بيان “أهمية إقرار قانون إنتخابي جديد ركز عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطابه الأخير أمام السلك الديبلوماسي في لبنان”، مبيناً أن “لا عودة إلى الوراء ما دام الناس وراء رئيسهم الجديد في إرادة التغيير والتجديد”.

وقال:”إذا كان إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية قد جاء نتيجة إرادة تغيير في الحياة السياسية، فإن القانون الإنتخابي الجديد هو الترجمة العملية لمثل هذه الإرادة، والتي ما حاد سيد العهد عن المناداة بها، ولا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي توسم من هذه الرئاسة المضي قدما في ضخ حركة الوصول إليها، على الرغم من تكاثر التداول مجددا بقانون الستين.إذ لا يمكن للالتفاف، الذي إرتسم حول العهد الجديد، وتشكيل حكومة متعددة التمثيل والوجوه الجديدة في فترة قياسية، أن يبقى طفرة وردة فعل على فراغ في السدة الرئاسية وما إستتبعها من فراغ في السلطات والصلاحيات نتيجة ذلك، ما دام رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والحكومة مصرين على إستكمال حلقة التغيير قبيل موعد الإنتخابات النيابية والذي عبر عنه الرئيس عون خير تعبير لدى توجهه إلى أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان أثناء لقائه السنوي بهم بالأمس”.

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