البطريرك يونان: وسائل الإعلام الغربية ضللت الرأي العام العالمي

أكد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن وسائل الإعلام الغربية لعبت دورا سلبيا في تضليل الرأي العام العالمي تجاه الوضع في سورية مؤكدا أن الايديولوجيا التي تحملها التنظيمات الإرهابية “غريبة عن مشرقنا وان دولا تنشرها وتدعمها ماليا وإعلاميا”.

وقال البطريرك يونان في محاضرة له تحت عنوان “رسالة مسيحيي سورية” ألقاها في جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في بودابست بحضور عدد كبير من الاساتذة والطلاب والباحثين والمستشرقين وحشد من أبناء الجالية السورية في هنغاريا: “إن التنظيمات الإرهابية التي ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة لا تميز بين مسلم ومسيحي”.

وأوضح أنه ومع “اختلاف تسميات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية عموما وحلب خصوصا إلا أنها لا تختلف بشيء عن تنظيم داعش الإرهابي وجرائمه التي يندى لها جبين الانسانية” مشيرا إلى الدور التدميري الذي تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية والذي شكل ما لحق بالجامع الأموي في حلب أحد أبرز تجلياته.

وبين البطريرك يونان أن سورية تمثل انموذجا للدولة التي تحافظ على حقوق جميع مواطنيها وتحقق المساواة بينهم مؤكدا أن “أغلبية الشعب السوري تؤيد الرئيس بشار الأسد وتقف إلى جانبه”.

وانتقد البطريرك يونان الأنظمة الحليفة للغرب في المنطقة ومن بينها النظام السعودي “الذي يفرض الكثير من القوانين التعسفية بحق مواطنيه ولا يمنح المرأة والعديد من فئات المجتمع حقوقهم”.

ودعا البطريرك يونان الدول الغربية إلى تغيير سياستها تجاه سورية والمنطقة مطالبا اوروبا “بمساعدة نفسها أولا والابتعاد عن استغلال قضايا حقوق الإنسان ومساعدة الشعوب التي تتستر بها لتحقيق أهداف اقتصادية بعيدة كل البعد عن الإنسانية”.

ويزور البطريرك يونان هنغاريا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء فيكتور اوربان حيث التقى مسؤولين من الحزب الحاكم ومندوبين عن كنائس هنغارية مختلفة كما التقى رئيس الكنيسة القبطية في بودابست يوسف خليل.

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