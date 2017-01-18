المعارض السابق نواف البشير يلتحق بالجيش السوري!

18 يناير, 2017 - 1:43 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
المعارض السابق نواف البشير يلتحق بالجيش السوري!

أفادت مصادر اعلامية أن شيخ عشيرة “البكارة” نواف البشير، الذي عاد لتأييد الدولة السورية من جديد، بدأ بتشكيل مجموعة جديدة ستقاتل لجانب الجيش السوري.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجموعة الجديدة التي يشكلها البشير ستكون من ابناء عشيرة البكارة التي ينتمي اليها.

وأكد بعض الناشطين أنه افتتح مكتبين في مدينة حمص لجمع المتنتسبين إلى المجموعة الجديدة دون ان يكشف عن اسمها.

وظهر البشير مساء أمس في مقابلة مع قناة “الميادين”، حيث قال إن أبناء العشائر جاهزون للوقوف مع الجيش السوري ونعمل الآن على حشدهم.

المصدر: رصد الحدث نيوز
18 يناير, 2017

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