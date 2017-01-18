الولايات المتحدة تنتقد إعدام ثلاثة شبان بحرينيين

انتقدت الولايات المتحدة قيام سلطات نظام آل خليفة في البحرين بإعدام ثلاثة شبان بحرينيين هذا الأسبوع رغم سنوات من تغاضيها عن ممارسات هذا النظام القمعية بحق الشعب البحريني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي قوله إن” المسجونين تعرضوا للتعذيب وأن الأدلة التي قدمت ضدهم في المحكمة انتزعت في جزء منها بالإكراه”.

ورغم ذلك فانه أشار الى أن استهداف الشرطة أمر مدان أيضا.

وكانت سلطات ال خليفة نفذت يوم الاحد الماضي حكم الاعدام تعسفيا بحق ثلاثة شبان بحجة استهداف قوات الشرطة بالرغم من نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة.

وأعرب كيربي عن ” القلق لحصول هذه الاعدامات في وقت كانت فيه التوترات قد هدأت في البحرين” على حد تعبيره.

وتجمع بين الولايات المتحدة والأنظمة في كل من السعودية والبحرين وقطر علاقات وثيقة قائمة على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المشتركة ما يدفع واشنطن إلى التغاضي المستمر عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أنظمة هذه الدول سواء على صعيد قمع الحريات في الداخل أو دعم الإرهاب في دول المنطقة بما فيها سورية والعراق.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية نددت بأحكام الإعدام الأخيرة في البحرين مؤكدة أنها تمثل خرقا مهينا للقانون الدولي واستندت إلى

اعترافات انتزعت بالتعذيب وفي محاكمة ظالمة مشيرة إلى أنها تمثل مستوى متهورا ومخيفا من القمع والملاحقة وستؤدى على الأرجح إلى غضب وعنف إضافيين في البلاد.

يذكر أن النظام البحريني يواصل استهداف معارضيه في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011 للمطالبة باصلاحات شاملة والتى واجهتها سلطات النظام البحريني بأبشع أساليب القمع والاعتقال والانتهاكات.

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