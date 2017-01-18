بوتين: المنافسة السياسية الحادة مستمرة في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنافسة السياسية الحادة مستمرة في الولايات المتحدة مشيرا إلى أن ذلك يترك انطباعا باستعداد قوى معينة لتنظيم انقلاب على الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المولدوفي إيغور دودون في موسكو اليوم :” نشاهد استمرار المنافسة السياسية الحادة في الولايات المتحدة على الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية بفوز ترامب الذي لا مجال للشك فيه”.

واعتبر الرئيس الروسي أن وراء هذه المنافسة أهدافا عدة بات بعضها واضحا للعيان موضحا أن “الهدف الأول هو زعزعة شرعية الرئيس المنتخب على الرغم من الخسائر الهائلة التي تلحقها هذه المنافسة بالمصالح الأمريكية”.

وتابع بوتين.. ” يترك ذلك انطباعا بأنهم بعد البروفة في كييف مستعدون لتنظيم ميدان خاص بهم في واشنطن من أجل منع ترامب من تولي مهام منصبه” مضيفا.. أن ” الهدف الثاني لهذه المساعي هو تكبيل يدي ترامب ومنعه من تنفيذ التعهدات التي قدمها خلال الحملة الانتخابية بشأن السياسة الداخلية والخارجية”.

ووصف بوتين توجه خصوم ترامب إلى استخدام أساليب الفبركة والتلفيق لتشويه سمعته بأنه ” حالة فريدة” موضحا أن ” استخدام مثل هذه الأساليب ضد الرئيس الأمريكي المنتخب حالة فريدة ولم يحصل مثلها في التاريخ أبدا ويدل ذلك على انحطاط النخبة السياسية في الغرب ولاسيما في الولايات المتحدة”.

وقال بوتين: ” تعد الدعارة ظاهرة اجتماعية قبيحة أما الناس الذين يدفعون مقابل فبركة مثل هذه المواد التي يتم توزيعها حاليا للإضرار بالرئيس المنتخب أو يلفقونها بأنفسهم ويستخدمونها في المنافسة السياسية فهم أسوأ من بائعات الهوى وليست لهم أي خطوط حمراء أخلاقية”.

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