الفيجة.. ساعات ويعلن النصر رسميا

وفي وقت سابق قال ضابط ميداني في الجيش السوري: “معركة المياه حسمت لدى الجيش السوري، قرار الدخول لنبع الفيجة حسم، نستطيع القول ان الاخبار الطيبة ستصلكم خلال ساعات”.

ويواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم إلى داخل بلدة عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، وحققوا تقدما هاما مع السيطرة على أكثر من نصف مساحة البلدة بالاضافة الى سيطرته ناريا على مواقع الارهابيين بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة”.

وخرق الجيش السوري والدفاع الوطني، من محورين، تحصينات مسلحي “النصرة” داخل بلدة عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، وتقدمت قوات الاقتحام على محاور السكة والدوار التحتاني وارض الضهرة داخل البلدة.

وسيطرت القوات المتقدمة ناريا على نبع الفيجة بعد سيطرتها على الأبنية المحيطة به، كما سيطرت على سوق البلدة والسكة.

وكلما اقترب الجيش من النبع بات العمل العسكري اكثر دقة وحذرا، خاصة مع انتشار كثيف للقناصة وتهديدات الفصائل المسلحة مرارا بتدمير النبع.