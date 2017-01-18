جعجع في ذكرى تفاهم معراب: خيار القوات كان بمحله

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “لم يكن سهلا على القوات أن تسحب ترشيح رئيسها لرئاسة الجمهورية لمصلحة خصمها التاريخي، كما لم يكن سهلا عليها ان تنتقل من مصالحة تطوي صفحة الماضي إلى خطوة رئاسية تفتح صفحة للمستقبل”، لافتاً إلى أن “البعض يعتقد ان قرارا بهذا المستوى كان ابن ساعته ، فيما تطلب عمليا تهيئة داخلية صعبة ومتأنية، على غرار القرارات المصيرية كلها التي تتخذها القوات”، مشيراً إلى أنه “قد تركز التحضير على محورين، محور داخلي أساسي لتحويل خطوة بحجم ترشيح الجنرال عون من مستحيلة إلى طبيعية ومقبولة وحاجة مسيحية ووطنية، ومحور آخر مع التيار الوطني الحر لإعلان الترشيح على أسس ومبادئ وطنية وسياسية واضحة تجسدت في نقاط أساسية عرفت بالنقاط العشر”.

وفي كلمة له بمناسبة مرور عام على اتفاق معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أوضح جعجع أن “الأسباب الموجبة التي دفعت القوات الی هذا الخيار كان خوفها من تمدد الفراغ الی مختلف المؤسسات الدستورية ودخول لبنان في المجهول والمحظور وتقديم هدية من ذهب وحجة جاهزة لمن يريد إسقاط اتفاق الطائف، بان النظام أسقط نفسه بنفسه وحرصا منا على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وعلى هيكل الدولة والدستور واتفاق الطائف، بادرنا الی ترشيح الجنرال ميشال عون”، مؤكداً أنه “قد أثبت انتخاب العماد عون في 31 تشرين الأول وخطاب القسم وتكليف سعد الحريري وتشكيل الحكومة ورسالة الاستقلال وتخصيص زيارته الخارجية الأولى للسعودية وقطر، وإعادة الربط مع العمق العربي، أثبتت تلك المحطات كلها ان خيار القوات كان في محله”.

ورأى جعجع أنه “لم تكن المرة الأولى التي تأخذ فيها القوات اللبنانية الخيار الأصعب في المحطات المفصلية، من تبنيها لاتفاق الطائف إلى مساهمتها في إطلاق انتفاضة 14 آذار، انطلاقا من حساباتها الوطنية الصرف”، مضيفاً “نحتفل اليوم بحدث نقل لبنان من المجهول إلى المعلوم، ومن الفراغ المؤسساتي إلى الفاعلية المؤسساتية، ومن الاستقرار الهش إلى الاستقرار المحصّن، ومن التعطيل إلى التفعيل، ومن الجمود العقيم إلى الحيوية المنتجة ونحتفل اليوم بحدث تاريخي أزال العوائق من أمام طريق القصر الجمهوري، عوائق زرعت بإحكام من أجل تأبيد الشغور الرئاسي وتعميمه ودفع اللبنانيين قسرا نحو نظام جديد تحت ضغط الفراغ الهادف إلى كشف لبنان وجر اللبنانيين إلى خيارات مرفوضة”.

وإعتبر جعجع أننا “نحتفل اليوم بمناسبة فريدة أسقطت كل الأوهام التي تم ترويجها لتخويف المسيحيين ومحاولة تيئيسهم بأن القصر الجمهوري سيتحول الی ما يشبه متحفا وطنيا، وان الإحباط الذي تراجع بعد العام 2005 سيطل من جديد وبقوة ليحفر عميقا في النفوس ويدفع أصحابه إلى الاستسلام والهجرة”، مؤكداً أننا “نحتفل اليوم بمحطة مجيدة أثبتت ان القوى السياسية اللبنانية قادرة على اجتراح تسويات لبنانية صافية بعيدا من مؤتمرات خارجية او سيناريوهات دولية، فما تحقق من خلال انتخاب الرئيس عون هو صناعة لبنانية صرفة، تؤشر إلى قدرة اللبنانيين، متى أرادوا، ان يأتلفوا حول مساحة مشتركة لما فيه مصلحة لبنان وأهله”، لافتاً إلى أن “18 كانون الثاني 2016 كان يوما وطنيا مجيدا ، فوحدة الموقف بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” قادت إلى مشهد لبناني جديد، سنعمل على تعميقه وتحصينه فالی محطات أخری لاستكمال النهوض والبناء تليق بصمود اللبنانيين ونضالهم وتضحياتهم وبلبنان السيد الحر المستقل المتنوع وبجمهورية العدالة والحرية والانسان،عاشت القوات اللبنانية، ليحيا لبنان”.

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