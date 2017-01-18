شويغو يشيد باحترافية القيادة العسكرية الروسية

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالاحترافية العالية للقادة العسكريين الروس، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني.

تصريح شويغو هذا جاء في أثناء اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية، حيث قال إن الآونة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا لمستوى احترافية الجنرالات والضباط في الجيش الروسي، مضيفا أن العملية العسكرية الروسية في سوريا تدل على ذلك.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن هذه العملية تتصف بالتنظيم الفعال، من حيث الاستخدام المتكامل لوحدات من سلاح الجو، والأسطول البحري، ومن حيث استعمال أحدث أنواع الأسلحة عالية الدقة.

ودعا شويغو إلى استمرار العمل على إتقان عملية إعداد الضباط وتحسين نشاط عناصر القيادة العسكرية للقوات المسلحة الروسية.

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