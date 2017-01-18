مصدر خاص: البنتاغون يقود العمليات العسكرية في دير الزور

اكد مصدر مطلع للحدث نيوز ان معركة دير الزور هي الأخطر في تاريخ الازمة السورية، مؤكدا ان البنتاغون بذاته يقود العمليات العسكرية في المدينة.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان اميركا تستميت في محاولتها فرض السيطرة الكاملة على دير الزور لاجبار الدولة السورية على قبول الفيدرالية لتحويل دير الزور ةالرقة الى مناطق نفوذ اميركية في المنطقة.

واستند المصدر في كلامه السابق باتهام اميركا والبنتاغون الى عملية الانزال الجوي الذي قامت بها طائرات التحالف الدولي في دير الزور قبل يومين من بدء داعش لاعنف هجوم على مدينة دير الزور مؤكدا وجود دعم كبير قدم لعناصر التنظيم الارهابي من اميركا ذاتها وبشكل مباشر حيث برر البنتاغون عملية الانزال لقتل بعض من قياديي التنظيم.

بالمقابل قال المصدر ان القيادة السورية على علم بالمخطط الذي تسير به اميركا وادواتها الداعشيين حيث اكد ان الدولة السورية قد اتخذت قرار بتحرير مدينة دير الزور بشكل كامل من تنظيم داعش الارهابي لتطيح بآخر الامال الاميركية في سورية بحسب تعبيره.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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