الميليشيات المسلحة تستهدف مدينة اللاذقية

استهدفت الميليشيات المسلحة محيط مدينة اللاذقية بعدة صواريخ غراد، حيث توزّعت هذه الصواريخ في الأراضي الزراعية ما بين قرى المشيرفة و عين اللبن والجنديرية و محيط منطقتي العمرونية وقسمين شمال المدينة، ولم تسفر الصواريخ عن أي إصابات بشريّة كونها سقطت في الأحراش المحيطه بالقرى.

كذلك الامر في مدينة جبلة حيث سجل سقوط صاروخ غراد في محيط مدينة جبلة بالقرب من مطار حميميم، دون أنباء عن إصابات بشريّة .

والى ديرالزور حيث صدت وحدات من الجيش هجوماً عنيفاً لتنظيم “دا عش” في محيط لواء التأمين ومحطة الكهرباء وتوقع في صفوفهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وقال مصدر عسكري ان سلاحا الجو السوري والروسي وجها ضربات مركزة على تجمعات داعش في منطقة المعامل – تلة التأمين – الصالة – المقابر – تلة بروك بدير الزور ما أدى لمقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عشرات الآليات والعربات.

وفي سياق متصل استشهد مواطنان اثنان واصيب 4 آخرون جراء القذائف التي أطلقها مسلحو “داعش” على حي الموظفين بدير الزور.

اما في وادي بردى فقد قامت جبهة النصرة بإحراق مقارها وبعض المنازل في اطراف بلدة عين الفيجة حيث لم تعد تسيطر الا على بعض المساحات القليلة من البلدة.

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