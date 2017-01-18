دمشق: سننظر بمشاركة السعودية وقطر في أستانا ولكن بشرط!

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن بلاده ستنظر في إمكانية مشاركة السعودية وقطر في المفاوضات الخاصة بسوريا والمقرر إجراؤها بأستانا، في حال توقفهما عن مساندة الإرهاب.

ونقلت قناة “الميادين” يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، قول نائب الوزير مقداد إن “سوريا ستناقش مشاركة السعودية وقطر في أستانا عندما توقفان دعمهما للإرهاب”.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الكازاخستانية أستانا ستحتضن في 23 يناير/كانون الثاني الجاري مفاوضات بين السلطات السورية وممثلي المعارضة المسلحة لتسوية الأزمة في البلاد، برعاية روسيا وتركيا وإيران.

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