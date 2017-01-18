37 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف معسكرا شمال مالي

قتل 37 شخصا، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، في هجوم انتحاري استهدف معسكرا يضم متمردين سابقين ومقاتلين موالين للحكومة في مدينة غاو شمال جمهورية مالي، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري ببعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أن “انتحاريا هاجم معسكرا” يضم متمردين سابقين، غالبيتهم من الطوارق، وأفراد مجموعات مسلحة موالية للحكومة في غاو.

ووجد نبأ مقتل 37 شخصا جراء الهجوم تأكيدا من قبل مصدر إداري في المدينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء نقلت وكالة رويترز عن شهود أن أكثر من 20 شخصا قتلوا نتيجة لانفجار سيارة في المعسكر الذي يضم قوات تابعة لحكومة مالي، إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى تقوم بدوريات مشتركة بموجب اتفاقية سلام ترعاها الأمم المتحدة.

باريس: هجوم ذو طبيعة رمزية عميقة

ووصف وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، استهداف المعسكر بأنه “هجوم إرهابي ذو طبيعة رمزية عميقة”.

ووقع الهجوم بعد مضي أقل من أسبوع على القمة الفرنسية الإفريقية التي استضافتها باماكو في 13 و14 من هذا الشهر، والتي شارك فيها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وزعماء حوالي 30 دولة إفريقية.

يذكر أن الأزمة في مالي نتجت عن تداعيات الإطاحة بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي في العام 2011، عندما شهدت الأراضي الشمالية من مالي قدوم موجات من اللاجئين الطوارق من ليبيا. وأعلن ناشطون منهم في مالي دولة مستقلة لهم تحت اسم “أزواد”، وذلك قبل أن يقوم متطرفون إسلاميون بطرد الطوارق من هذه المنطقة.

وفي العام 2013 قرر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وهي عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في هذا البلد.

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