السي آي ايه..”الأسد” هو من أحبط آمال ريغان في لبنان

وفي تقرير للسي آي إيه (CIA) معنون بتاريخ 23 مايو/ أيار 1983 ومن ثم سٌمح بنشره في الـ”واشنطن بوست”، بعد أن سحبت منه المصادر الرئيسية والأسماء، يظهر فيه كيف تابعت واشنطن تحركات رفعت الأسد في الفترة التي سرت فيها شائعات عن مرض أخيه حافظ الأسد، وهو الشيء الذي سربه الموساد الإسرائيلي لواشنطن.

يقول التقرير :” إذا كان هنا ك شخص أحبط آمال (الرئيس الأمريكي) ريغان في لبنان فهو حافظ (الأسد)، الشخص العنيد الذي ما انفك يفاوض ويخادع الأمريكيين عند كل منعطف حتى تحقق ما أراده هو ووصل قبل الأمريكيين في سباق الهيمنة على بيروت”.

وربط التقرير بين الأنباء عن تدهور صحة الأسد وأجله القريب بمؤشر آخر هو إعادة الانتشار الذي نفذته سرايا الدفاع التابعة لشقيقه رفعت الأسد حيث غيرت مواقعها واقتربت أكثر من العاصمة (دمشق) ونشرت أتباعا بانتظار اللحظة المناسبة والعمل في البيئة الأم للشقيقين (بيئة العلويين) لكسب التأييد”.

كاتب التقرير نوه إلى طريقة تعاطي أعداء رفعت الأسد، من داخل الدائرة الضيقة، مع طموحاته السياسية، بانتقادات مباشرة وغير مباشرة كاتهامه بالفساد وصولا إلى اتهام مباشر بالسعي من أجل الوصول لسدة الحكم.

التقرير استند إلى معارضي رفعت الأسد وتقييمهم له من وجهة النظر السورية.. فهو يعتبر من المناصرين للولايات المتحدة لأن لديه ممتلكات خاصة، وأولاده يدرسون في المدارس الأمريكية، كما يرى المصدر عينه أن رفعت يرى أن دور السوفيت أكبر مما يجب.

و”إسرائيل” التي يرد اسمها أكثر من مرة في التقرير، فهي ترى أن الأسد الصغير(رفعت) لن يتمكن من البقاء في القمة، وهذا يدفعهم (الإسرائيليون) للأمل أن سوريا ستنحدر إلى فوضى الماضي.