قوات الحشد الشعبي تحرر منطقة جلو خان العليا وحي البراعم ضمن قاطع عمليات سهل نينوى بالمحور الجنوبي الشرقي من الموصل

18 يناير, 2017 - 3:51 مساءً
18 يناير, 2017
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