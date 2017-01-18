مرض الطاعون.. هل يصبح سلاحاً بأيدي الإرهابيين؟

حذر الخبراء من كون مرض الطاعون واحدا من بين أقوى المرشحين ليصبح سلاحا بيولوجيا، لاسيما في ظل تزايد المقاومة للمضادات الحيوية.

وحذر الدكتور أشوك شوبرا، رئيس فريق البحث المدعوم من قبل وزارة الدفاع الأميركية، من احتمال أن يصبح هذا السيناريو واقعيا خلال فترة قريبة.

وقال الدكتور شوبرا الذي يعمل في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بجامعة تكساس: “يمكن للإرهابيين أن يسهموا في نمو البكتيريا بكل سهولة وكذلك تطوير سلالات مقاومة للمضادات الحيوية. ويعتبر الطاعون الرئوي مرضا معديا جدا يمكن أن يقتل الملايين ومن الصعب علاجه”، وأضاف موضحاً: “علينا إعادة التفكير في “الموت الأسود” الذي ساد خلال القرن الرابع عشر، فمن غير الواقعي مواجهة نفس العدد من الإصابات الجماعية التي قد تكون مدمرة وقاتلة”، بحسب ما نقلت صحيفة الـ “دايلي ميل”.

ويعتبر الطاعون الدبلي النوع الأكثر شيوعا حيث يوجد عادة في الحيوانات وينتقل إلى الإنسان عن طريق البراغيث. وقد تسبب هذا النوع من الطاعون بـ “الموت الأسود”، كما ظهر في الولايات المتحدة لأول مرة عام 1900، عندما تم استيراد الحيوانات المصابة من آسيا لتصل إلى سان فرانسيسكو. وتوجد 3 سلالات من الطاعون: الرئوي والدبلي والإنتان الدموي، وتحدث جميعها بسبب انتشار بكتيريا تُسمى “Yersinia pestis”.

وينتقل الطاعون الرئوي عبر الهواء ويعتبر مميتا بنسبة 100%، ومن الصعب تشخيص كل أنواع المرض من خلال أعراض له تشبه البرد أو الانفلونزا، ويمكن القول إن مضادات الحيوية هي العلاج الوحيد، ولكن يجب تطبيقه في الوقت المناسب وإلا لن يكون فعالا على الإطلاق.

ويحذر الخبراء من تطوير سلالات ويقول شوبرا: “يعتبر اللقاح الوسيلة الأفضل لتقوية الجهاز المناعي من أجل مقاومة مرض الطاعون”.

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