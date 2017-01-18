مسلح دهم مبنى بلدية ببنين لتأمين وظيفة له!

رأقدم المدعو م. ك. على الدخول عنوة الى مبنى بلدية ببنين في عكار حاملا بندقية حربية مهددا ومتوعدا بانه سيكون له تصرف آخر ما لم تؤمّن البلدية له وظيفة في البلدية ومساعدة والده، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وتحرياتها بحثا عن المعتدي تمهيدا لتوقيفه.

اشارة الى ان عائلة المدعو م.ك. عقدت اجتماعا اعلنت بنتيجته “ادانتها لهذا التصرف ومطالبة الاجهزة الامنية بتوقيف المعتدي وان ياخذ القانون مجراه بحقه، معتبرين أنّ بلدية ببنبن هي لكل ابناء البلدة وان اي تعرض لها مرفوض بالمطلق من اي جهة اتى.

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