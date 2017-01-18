طائرة أمريكية تتجسس على قاعدة طرطوس

قامت طائرة أمريكية مضادة للغواصات، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، بطلعة استطلاعية قرب قاعدة طرطوس للأسطول الحربي الروسي وفوق منطقة تواجد السفن الحربية الروسية بالمتوسط.

ونقلت وكالة “انترفاكس”، عن مواقع إلكترونية غربية معنية برصد تحركات الطيران الحربي، أن طائرة Р-8А Poseidon التابعة للبحرية الأمريكية، ورقمها “168855”، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية الأمريكية في صقلية، وظلت تقوم بجولات دائرية على ارتفاع 7.6 كيلومتر لفترة طويلة، فوق منطقة بحرية قبالة القاعدة الروسية على الساحل السوري، وهي تقترب من وقت لآخر من السواحل السورية على مسافة تتراوح بين 40 و50 كيلومترا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

