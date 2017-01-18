التجمع الديموقراطي نوه بكلمة عون

نوه التجمع الوطني الديموقراطي في بيان، بـ”كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي القاها أمام السلك الديبلوماسي وما تضمنته من مواقف حول مختلف القضايا برؤية واضحة”.

وأشاد التجمع بـ”مواقف الرئيس عون الوطنية، وخصوصا لجهة دعوته الى اقرار قانون انتخابي نسبي، يؤمن صحة التمثيل الشعبي ومحاسبة الفاسدين وحل أزمة النفايات ومواجهة الخطر الصهيوني على لبنان وفلسطين والارهاب التكفيري العابر للحدود”، معتبرا أن “تمكن المقاومة الإسلامية من الحصول على طائرة التجسس والسعي لتفكيك أسرارها، هو بمثابة انتصار ميداني يسجل للمقاومة وقيادتها”.

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