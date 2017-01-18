الدفاع الروسية: الجيش العربي السوري يشن هجوماً على تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مدينة تدمر بدعم من القوات الجوية الروسية

18 يناير, 2017 - 4:20 مساءً
18 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل