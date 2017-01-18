كردستان العراق يقترح توسيع دائرة المشاركين في مفاوضات أستانا

اعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى بكر، أنه من الضروري إشراك الأكراد السوريين والعراقيين في المفاوضات حول سوريا، بما في ذلك لقاء أستانا.

وقال بكر في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “اعتقد أن جميع الدول المجاورة والأكراد السوريين والعراقيين الذين تأثروا من الأزمة السورية، يجب أن يشاركوا في التسوية. لأن الوضع في سوريا أثر علينا في المجال الأمني والإنساني على حد سواء. لقد استقبلنا في كردستان 300 ألف لاجئ سوري”.

وكانت إذاعة “رووداو” قد ذكرت أن 3 قياديين أكراد تلقوا دعوات رسمية من تركيا لحضور المفاوضات في أستانا، وهم رئيس المجلس الوطني الكردي ابراهيم بيرو، ونائبه عبد الحكيم بشار والمحامي درويش ميركان بصفة مستشار.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن صيغة الدعوات التي سيتم توجيهها تسمح بضمان حضور جميع الأطراف التي سبق أن تم ذكرها في التصريحات العلنية بمن فيهم ممثلو الولايات المتحدة. لكنه شدد على أن المشاركين في المفاوضات هما وفدا الحكومة والمعارضة السورية المسلحة.

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